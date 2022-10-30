В Ленобласти злоумышленники стянули из офиса предпринимателя 3 сейфа с документами и миллионами рублей

В Тосненском районе Ленобласти взломщики поживились в офисе местного ИП крупной суммой денег и документами. Для этого им пришлось вытащить на улицу три сейфа.

Как стало известно Gazeta.SPb, утром 29 октября в полицию поступило сообщение от 32-летнего заместителя гендиректора местной фирмы о том, что в Федоровском неизвестные проникли в офис компании и взломали 3 сейфа с документами и деньгами.

Прибывшие на место правоохранители установили, что ночью злоумышленники, взломав входную дверь, проникли в двухэтажное здание компании, после чего в трех служебных кабинетах взломали двери и вытащили на улицу 3 сейфа. Из сейфов злоумышленники похитили деньги и документы. Ущерб от действий преступников составил 4 000 000 рублей.

Офис охранной сигнализацией не оборудован, а видеонаблюдение на прилегающей территории не «достало» до места происшествия. Правоохранители изъяли следы пальцев рук и обуви, отвертку, садовую тачку, поврежденный цилиндр замка с входной двери и врезной замок.

По факту произошедшего следователь возбудил уголовное дело по статье 158 части 4 пункту б УК РФ (кража).

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Ленобласти домушник вынес у специалистки по страхованию ювелирные украшения и валюту на 700 тысяч рублей.