Появившуюся на премьере «Черной пантеры» Рианну сравнили с рыбиной болотного цвета из-за неудачного платья

Появившуюся на премьере &#171;Черной пантеры&#187; Рианну сравнили с рыбиной болотного цвета из-за неудачного платья
Фото: скриншот канала YouTube

Пользователи Сети в пух и прах разнесли певицу Рианну, пришедшую на премьеру «Черной пантеры» в помятом болотном платье.

По данным Starhit, появление Рианны на премьере новой части фильма «Черная пантера» вызвало массу обсуждений из-за спорного наряда певицы. Пользователей Интернета разочаровал выбор звезды — артистка надела платье довольно странного кроя болотного цвета, расшитое пайетками. Вдобавок ко всему, наряд сильно обтянул тело молодой мамы и блокировало свободу движения.

«Платье не очень, какая-то рыбина болотного цвета и перчатки делают акцент на местах, где перетянуло немного»; «Да уж. В этом отвороте на платье хорошо в огороде яблоки набирать или картоху», — возмущаются комментаторы в Сети.

Несмотря на странный наряд, многие отметили, что 34-летней Рианне удается выглядеть отлично, несмотря ни на что.

«Но какая же личиком она хорошенькая! Волосы красивые, и спутник довольно эффектный», — похвалили Риану комментаторы.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что пластический хирург перечислила все операции, изуродовавшие Зака Эфрона.

критика платье рианна черная пантера


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Продолжительная болезнь унесла жизнь бывшего губернатора Камчатской области ...
Ученые засомневались в эффективности мытья рук в борьбе с коронавирусом
Петербургские рестораторы поставили крупные проекты на паузу в надежде ...
Появившуюся на премьере «Черной пантеры» Рианну сравнили с ...
Красотка днем, в ночи урод: пластический хирург перечислила все операции, ...
В ЛЭТИ показали робота, умеющего копировать и реставрировать картины любой ...
Неизвестный пешеход погиб под колесами двух нарушителей ПДД на трассе ...
В Ленобласти злоумышленники стянули из офиса предпринимателя 3 сейфа с ...