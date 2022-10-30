Появившуюся на премьере «Черной пантеры» Рианну сравнили с рыбиной болотного цвета из-за неудачного платья

Пользователи Сети в пух и прах разнесли певицу Рианну, пришедшую на премьеру «Черной пантеры» в помятом болотном платье.

По данным Starhit, появление Рианны на премьере новой части фильма «Черная пантера» вызвало массу обсуждений из-за спорного наряда певицы. Пользователей Интернета разочаровал выбор звезды — артистка надела платье довольно странного кроя болотного цвета, расшитое пайетками. Вдобавок ко всему, наряд сильно обтянул тело молодой мамы и блокировало свободу движения.

«Платье не очень, какая-то рыбина болотного цвета и перчатки делают акцент на местах, где перетянуло немного»; «Да уж. В этом отвороте на платье хорошо в огороде яблоки набирать или картоху», — возмущаются комментаторы в Сети.

Несмотря на странный наряд, многие отметили, что 34-летней Рианне удается выглядеть отлично, несмотря ни на что.

«Но какая же личиком она хорошенькая! Волосы красивые, и спутник довольно эффектный», — похвалили Риану комментаторы.

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