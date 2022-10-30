Красотка днем, в ночи урод: пластический хирург перечислила все операции, изуродовавшие Зака Эфрона

Пластический хирург Надежда Петраш прокомментировала болезненное стремление актера выглядеть более маскулинно, ложась под нож.По ее словам, Эфрон кардинально поменял внешность, но все же не до конца добился желаемого эффекта.

«На самом деле это два абсолютно разных человека. Что у них общего? Глаза и нос. Все остальное переделано, видимо, чтобы превратить мальчика в брутального мужчину», — отметила специалист.

Также Надежда рассказала,какие манипуляции так испортили внешность актера. Оказалось, неестественно ровный лоб Эфрон сделал с помощью регулярных инъекций ботокса, а в губы, очевидно, добавлены филлеры на основе гиалуроновой кислоты: «гиалуроновая кислота присутствует во всем лице нашего героя, поэтому он отчасти на себя не похож».

«Также была сделана коррекция подбородка — вставлен силиконовый имплант. На ранней фотографии мы наблюдаем скошенный угол челюсти, девичий овал лица, на более поздних кадрах выражены углы нижней челюсти — следовательно, проводилась коррекция филлерами. Плюс с помощью тех же филлеров была сделана коррекция средней зоны: с возрастом происходит западение щек, а здесь мы видим при улыбке они как яблочки. Зак Эфрон выглядит вроде бы более брутально, но слащавый детский взгляд все равно остался — его никакой пластикой не замаскируешь», — подробно описала манипуляции актера Петраш.

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