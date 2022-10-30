Красотка днем, в ночи урод: пластический хирург перечислила все операции, изуродовавшие Зака Эфрона

Эксперт Петраш раскрыла секрет операций, превратившие актера Зака Эфрона из красавчика в пластикового Кена.
По данным Starhit, кардинально изменившаяся внешность американского актера Зака Эфрона напугала фанатов — еще недавно он воплощал в себе образ юного красавчика с тонкими чертами лица, но в последнее 35-летний актер стал выглядеть как кукла Кен. Вероятно, без помощи пластического хирурга тут не обошлось.
Пластический хирург Надежда Петраш прокомментировала болезненное стремление актера выглядеть более маскулинно, ложась под нож.По ее словам, Эфрон кардинально поменял внешность, но все же не до конца добился желаемого эффекта.
«На самом деле это два абсолютно разных человека. Что у них общего? Глаза и нос. Все остальное переделано, видимо, чтобы превратить мальчика в брутального мужчину», — отметила специалист.