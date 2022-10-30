Продолжительная болезнь унесла жизнь бывшего губернатора Камчатской области Михаила Машковцева

Продолжительная болезнь унесла жизнь бывшего губернатора Камчатской области Михаила Машковцева
Фото: unsplash

Умер бывший губернатор Камчатской области Михаил Машковцев

Глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил в своем Telegram-канале о смерти бывшего губернатора Камчатской области Михаила Машковцева.

«После продолжительной болезни ушел из жизни Михаил Борисович Машковцев», — поделился горестной новостью с подписчиками Солодов.
Солодов охарактеризовал Машковцева как человека твердых убеждений, который внес значительный вклад в развитие региона, а также многие годы отстаивал интересы дальневосточников, вел активную общественно-политическую работу.
«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Михаила Борисовича. Светлая память о нём навсегда останется в памяти тех, кто знал и любил его», — выразил поддержку глава Камчатского края.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что легендарный основатель Red Bull Дитрих Матешиц скончался в возрасте 78 лет.
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