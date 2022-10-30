Американские ученые нашли оружие против самой смертоносной раковой опухоли

Американские ученые разработали экспериментальный способ лечение рака поджелудочной железы — одной из трех самых смертоносных форм рака. В отличие от других экспериментальных методов, которые приводили лишь к остановке роста опухолей, терапия с использованием биогеля, радионуклидов йода-131 и химиотерапии полностью устраняла злокачественные клетки у подопытных грызунов.
По информации зарубежных СМИ, инженеры-биомедики Университета Дьюка нашли способ наиболее эффективно лечить особо опасный рак поджелудочной железы.
Новый метод лечения является сочетанием химиотерапии с брахитерапией — вариантом лучевой терапии, когда радиоактивный источник помещается внутрь самой опухоли. Это позволяет патогенным тканям получить максимально возможную дозу облучения.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что ученые раскрыли секрет невероятной устойчивости слонов к раковым заболеваниям.