«Это было неуместно»: актер Джим Парсонс рассказал о вырезанной интимной сцене из «Теории большого взрыва»

&#171;Это было неуместно&#187;: актер Джим Парсонс рассказал о вырезанной интимной сцене из &#171;Теории большого взрыва&#187;
Фото: кадр из сериала "Теория большого взрыва"

Фанатам «Теории большого взрыва» рассказали, какую интимную сцену вырезали из сериала. Оказалось, в ней должен был принимать участие культовый гик Шелдон Купер.

По информации зарубежных СМИ, звезда «Теории большого взрыва» Джим Парсонс рассказал о пикантном эпизоде с Шелдоном Купером в сценарии «Теории большого взрыва». В итоге в окончательную версию комедийного шоу этот момент не попал — зрители даже не знали, что он изначально планировался.

В пилотном эпизоде сериала Шелдон и его сосед по комнате Леонард должны были стать донорами банка спермы — с этой волнующей подробностью и связан вырезанный эпизод. Однако продюсеры быстро догадались, что такая «клубничка» никак не вписывается в образ героя, к которому привыкли поклонники.

Дело в том, что гениальный, но нелюдимый Шелдон с первых серий был показан зрителям как довольно неосведомленный по части интимного опыта человек. Вырезанный эпизод пошел бы в разрез с этим представлением.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что это было неуместно, и почему в итоге сцену изъяли», — заявил Джим Парсонс.

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