Фестиваль «Декабрьские вечера» в Пушкинском музее не состоится в 2022 году

В Пушкинском музее отменили в 2022 году традиционный фестиваль музыки и искусства «Декабрьские вечера».

По данным ТАСС, заведующая отделом музыкальной культуры Пушкинского музея Юлия Де-Клерк заявила, что фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» в этом году не состоится из-за отмены выставки работ итальянского художника Джузеппе Арчимбольдо и отказа музыкантов из европейских стран принять участие.

«Декабрьские вечера» никуда не ушли, они не могут отмениться, так как являются достоянием и гордостью музея. Мы в этом году готовили яркие и нетривиальные «Декабрьские вечера», но в силу обстоятельств в марте пришлось отменять все программы, так как стало известно, что к нам не приедет долгожданный «Арчимбольдо»,— сообщила грустную новость Де-Клерк.

Напомним, что фестиваль ранее уже сталкивался с подобными сложностями. Например, в 2020 году «Вечера» проходили онлайн из-за коронавирусных ограничений. А в 2021 году фестивалю потребовалось длительное согласование облика Белого зала, поскольку сцена не вписывалась в концепцию экспозиции.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Дом Книги распахнет двери для петербуржцев в Доме Зингера уже в ноябре.