Большой Театр озвучил стоимость самого дорогого билета на балет «Щелкунчик»

В Большом театре назвали стоимость самого дорогого билета на балет «Щелкунчик». Оказалось, самая большая цена билета на 31 декабря составляет 20 тысяч рублей.

По данным ТАСС, пресс-атташе Государственного академического Большого театра России Катерина Новикова Самый назвала стоимость самого дорогого билета на балет «Щелкунчик». Как выяснилось, дороже всего поход на балет обойдется россиянам под самый Новый год.

«Самый дорогой билет на «Щелкунчик» 31 декабря стоит 20 тыс. рублей», — заявила Новикова.

При этом больших очередей в театре не ожидается. «Очереди в этом году никак не больше, чем год назад, скорее даже меньше, поскольку мы распределили продажу билетов по разным дням», — отметила пресс-атташе. Очередь в кассу формируется с помощью номерных браслетов. Согласно уведомлению на сайте ГАБТ, в день выдается не более 400 браслетов.

Некоторые СМИ уже сообщили о перекупщиках, которые распространяют билеты на балет по ценам, которые доходят до 185 тысяч рублей, а также продают места в очереди за билетами на «Щелкунчик» за 10 тысяч рублей.

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