Жители деревни в Омской области добились починки дороги после коллективного обращения к Ангеле Мергель

В омской деревне отремонтировали дорогу, на которую жители жаловались бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель.

По данным ТАСС, в прошлом году жители деревни Верхний Карбуш в Омской области попросили помощь в ремонте улицы у занимавшей на тот момент пост канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Сегодня, 30 октября, инициатор обращения к Меркель, депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова заявила, что идея сработала — улицу наконец-то отремонтировали.

«Сегодня первый день, как пошли машины. Сама дорога полностью готова, завтра и послезавтра будут небольшие работы, 4 ноября будем официально открывать ее. Дорога шикарная, все сделано по смете: все подъезды заасфальтированы, откосы ровные, ливневки, пешеходники», — заявила Дроздова.

По словам депутата, провести качественный ремонт удалось благодаря пристальному вниманию общественности после обращения жителей деревни к Меркель. Видеообращение жители деревни разместили в соцсетях, а текст обращения перевели на немецкий язык и направили в офис федерального канцлера Германии.

Что интересно, омичи получили обратный ответ — представители канцлера ответили, что вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи федерального канцлера ФРГ, и посоветовали обратиться в Международный союз немецкой культуры в Москве.

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