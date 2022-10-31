Предвестник мороза арктический воробей прилетел на берег Финского залива

На берег Финского залива под Петербургом прилетел арктический воробей или «пуночка».
Петербургский биолог и блогер Павел Глазков на берегу Финского залива заметил арктического воробья. Эта птица также известна натуралистам как пуночка. Биолог запечатлел пернатого в районе поселка Большая Ижора.
«Птичка внешне похожа на воробья, но в окрасе её преобладает белый цвет. Гнездятся пуночки за Полярным кругом, а у нас осенью бывают пролётом, по дороге на зимовку, в Центральную Азию, или даже в Северную Африку», — объяснил Глазков.
Биолог отметил, что пуночки улетают на юг одними из последних — на родном севере они остаются вплоть до первых морозов.
«Поэтому пуночки у нас предвестники морозов! А если зима будет теплой, то пуночки могут остаться, и перезимовать в наших краях», — поделился народной приметой биолог.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что биолог Глазков не удивился появлению дикого гуся в Парке Героев-пожарных.