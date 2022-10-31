Предвестник мороза арктический воробей прилетел на берег Финского залива

«Птичка внешне похожа на воробья, но в окрасе её преобладает белый цвет. Гнездятся пуночки за Полярным кругом, а у нас осенью бывают пролётом, по дороге на зимовку, в Центральную Азию, или даже в Северную Африку», — объяснил Глазков.