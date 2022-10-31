В Выборгском районе Петербурга появится новый детский сад на 280 мест

В петербургском ЖК «Северная долина» к концу 2023 года заработает новый детский сад с бассейном. Особое внимание девелопер уделит озеленению и благоустройству участка вокруг здания.

Как сообщили в компании «Главстрой Санкт-Петербург», в Выборгском районе Петербурга началось строительство детского сада на 280 мест в жилом комплексе «Северная долина». Сдать объект в эксплуатацию компания планирует уже в конце 2023 года.

Трехэтажное здание сада займет площадь в 5 991 м² — там откроют 12 возрастных групп: 4 группы для детей в возрасте от 1 года до 3 лет, а также 8 групп для детей в возрасте от 3-х до 7 лет. Для каждой предусмотрено отдельное просторное помещение с игровой и буфетной зонами, спальней, раздевалкой и гигиеническими комнатами.

Кроме того, прямо в здании предусмотрена зона для оздоровительного плавания с бассейном, залы для музыкальных и спортивных занятий, кабинеты психолога и логопеда. На первом этаже разместится современный пищеблок, медицинский и прививочный кабинет. Отдельное внимание строители уделят благоустройству уличной территории детского сада — площадь озеленения составит 6 247 м², во дворе оборудуют детские площадки с теневыми навесами и игровыми элементами.

Напомним, что компания «Главстрой Санкт-Петербург», основанная промышленником Олегом Дерипаска, построила и ввела в эксплуатацию уже 10 соцобъектов в ЖК «Северная долина». В настоящий момент строятся еще 6 — две поликлиники (для детей и взрослых), две школы и два детских сада.