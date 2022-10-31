Вывалившийся из окна мальчик с задержкой развития переломал ноги и позвоночник на 4-й Красноармейской

В Адмиралтейском районе Петербурга с третьего этажа одного из домов упал подросток с задержкой психического развития. Мальчик получил множество тяжелых переломов.

Как стало известно Gazeta.SPb, 29 октября в полицию поступило сообщение о том, что у дома по улице Красноармейской из окна 3 этажа вывалился подросток, на вид 15 лет. Мальчик находился в сознании и лежал на газоне.

Прибывший на место происшествия наряд полиции обнаружил в указанном месте не подлежащего опросу 15-летнего подростка — его в тяжелом состоянии на скорой помощи увезли в Детскую городскую больницу. У мальчика диагностировали множество переломов, в том числе переломы седалищной кости, лодыжки, позвоночника, компрессионные и оскольчатые переломы со смещениями разных костей.

Как выяснилось, пострадавший является инвалидом и страдает задержкой психического развития и аутизмом. Мальчик проживает с матерью и 18-летним братом в благополучной семье, не состоящей на учетах в ОДН и ПДН.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Выборге с детской площадки в реанимацию увезли пахнущего алкоголем пятиклассника в коме.