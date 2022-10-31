В Выборге с детской площадки в реанимацию увезли пахнущего алкоголем пятиклассника в коме

В Выборгском районе Петербурга юного школьника на скорой забрали с детской площадки в реанимацию — мальчик впал в кому.

Как стало известно Gazeta.SPb, 30 октября в полицию поступило сообщение от неизвестного, о том, что в Выборге у дома на Приморском шоссе на детской площадке в бессознательном состоянии лежит несовершеннолетний мальчик.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 12-летнего ученика 5 класса — его срочно увезли на скорой помощи в больницу. Мальчик попал в отделение реанимации в состоянии комы с закрытой черепно-мозговой травмой и сильным запахом алкоголя.

Правоохранители выяснили, что мальчик проживает вместе с матерью и ее сожителем в арендованной отдельной двухкомнатной благоустроенной квартире, в которой соблюдались все условия для развития и отдыха ребенка. Кроме того, семья на учете в ОУУП и ПДН не состоит.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Ленобласти «по горячим следам» задержали девятиклассника, нанесшего черепно-мозговую травму студенту ради электронной сигареты.