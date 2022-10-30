В Ленобласти «по горячим следам» задержали девятиклассника, нанесшего черепно-мозговую травму студенту ради электронной сигареты

В Лодейнопольском районе Ленобласти 15-летний подросток с кулаками напал на первокурсника ради заветной курительной «игрушки». Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 28 октября в полицию поступило заявление о том, что в городе Лодейное поле у дома по улице Гагарина к прохожему обратился несовершеннолетний и сообщил, что его избили и ограбили.

Прибывшие на место правоохранители установили, что в тот вечер неизвестный избил руками 17-летнего учащегося 1 курса Лодейнопольского техникума Промышленных технологий и открыто похитил курительное приспособление «Вейп». После этого преступник скрылся с места.

Пострадавшего юношу на бригаде скорой помощи увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга легкой степени.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали по «горячим следам» — им оказался 15-летний девятиклассник. У задержанного изъяли похищенное, а его самого доставили в ОМВД.

По факту произошедшего следователь возбудил уголовное дело по статье 162 части 2 УК РФ (разбой).

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