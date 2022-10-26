В Петербурге задержали четверых школьников, угрожавших пистолетом семикласснику у заброшки

В Кировском районе Петербурга семиклассник перевел деньги группе подростков под угрозой пневматического оружия. Школьников задержали спустя 5 дней после инцидента.

Как стало известно Gazeta.SPb, 20 октября трое неизвестных петербуржцев несколько раз выстрелили в возбуд у заброшенного дома и заставили семиклассника перевести через мобильный банк «Тинькофф» 1 500 рублей. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 162 части 2 УК РФ (разбой).

Через 5 дней в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали четверых подозреваемых — ими оказались ученики 8, 9, 10 классов одной и той же школы Кировского района Петербурга. Юношам избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге возбудили уголовное дело после того, как подростки у заброшки на Стачек заставили семиклассника перевести им деньги при помощи пневматики.