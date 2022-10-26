В Петербурге задержали четверых школьников, угрожавших пистолетом семикласснику у заброшки

В Петербурге задержали четверых школьников, угрожавших пистолетом семикласснику у заброшки
Фото: unsplash

В Кировском районе Петербурга семиклассник перевел деньги группе подростков под угрозой пневматического оружия. Школьников задержали спустя 5 дней после инцидента.

Как стало известно Gazeta.SPb, 20 октября трое неизвестных петербуржцев несколько раз выстрелили в возбуд у заброшенного дома и заставили семиклассника перевести через мобильный банк «Тинькофф» 1 500 рублей. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 162 части 2 УК РФ (разбой).

Через 5 дней в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали четверых подозреваемых — ими оказались ученики 8, 9, 10 классов одной и той же школы Кировского района Петербурга. Юношам избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге возбудили уголовное дело после того, как подростки у заброшки на Стачек заставили семиклассника перевести им деньги при помощи пневматики.

кировский район новости СПб пневматика разбой школьники


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Ленинградский зоопарк впервые представил публике очаровательного лисенка по ...
Роспотребнадзор предупредил о проникновении в Россию двух новых штаммов ...
Мишустин: на «Госуслугах» появится новый сервис для вопросов по ...
В Ленобласти возбудили уголовное дело после того, как местный житель ...
В Петербурге задержали четверых школьников, угрожавших пистолетом ...
В Петербурге задержали буяна, палившего из оружия в ходе массовой потасовки ...
Домушник в Коркинском не побрезговал парфюмерией и колонками ...
В Петербурге задержали 19-летнего местного жителя, в соцсетях склонявшего к ...