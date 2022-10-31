В Петербурге капитан катера «Борис Киселев» отделался тремя годами условки за мухлеж с деньгами неработающего на судне механика

Капитан одного из петербургских судов отделался условным сроком после того, как целый год получал деньги за неуволенного сотрудника.

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, Смольнинский районный суд 31 октября огласил приговор в отношении Андрея Катина, признанного виновным в совершении преступления по части 4 статье 159 УК РФ (мошенничество).

Как выяснило следствие, в мае 2020 года старший механик водолазного катера «Борис Киселев» сообщил капитану Катину о желании уволиться из войсковой части и работать в коммерческой организации. Мужчина передал капитану зарплатную карту с паролем, после чего Катин освободил работника от обязанностей и заверил, что тот будет уволен.

Преступник не сообщил об увольнении механика в отдел кадров войсковой части и затем ежемесячно вносил в табеля учета ложные записи о работе сотрудника, а также заявлял его на выплату премии. Сотруднику поступали деньги на карту, отданную капитану, который таким образом похитил 2 010 736, 87 рублей. Кроме того, положенные сотруднику деньги на продовольственный паек в размере 194 909, 75 рублей Катин также присвоил себе.

В апреле 2022 года Катин, не желая больше совершать преступление, попросил механика написать заявление на увольнение. Мужчина вину признал, в связи с чем суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

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