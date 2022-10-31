На уроках ОБЖ появятся элементы начальной военной подготовки для старшеклассников

Российские школьники получат военные навыки на уроках ОБЖ. Детей научат принципам обращения с оружием и оказанию первой помощи в бою.

По данным Ямал1, российские школьники на уроках ОБЖ начнут осваивать премудрости военного дела. Проект приказа Минпросвещения РФ предусматривает в образовательной программе модуль «Элементы начальной военной подготовки» в разделе, посвященном содержанию учебного предмета ОБЖ.

«Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5», — сказано в документе.

Так учащихся 10-11 классов научат обращаться с образцами стрелкового оружия и гранатами разного типа. На обновленных уроках ОБЖ подросткам расскажут про инфекционные заболевания, их профилактику, биолого-социальные чрезвычайные ситуации.

Кроме того, школьников научат строевой подготовке и оказанию первой помощи в бою, а также различными способами переноски раненых с поля боя и сооружениями для защиты личного состава.