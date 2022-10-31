Доля кредитных смартфонов в России может перевалить за 50%

Доля кредитных смартфонов в России может перевалить за 50%
Фото: unsplash

В России после весеннего снижения начал расти спрос на смартфоны. При этом появляются новые варианты оплаты товаров по частям, что может увеличить долю кредитных смартфонов, которая уже составляет 50%.

По оценкам аналитиков, в третьем квартале 2022 года продажи смартфонов по сравнению с весенними месяцами выросли в 1,5 раза.

Примерно половина клиентов в салонах связи сейчас совершает покупки в кредит, следует из аналитики МегаФона. На смартфоны, по данным компании, в салонах связи приходится на смартфоны приходится около 80% продаж.

Если раньше продавали в кредит или в рассрочку, то сейчас появился новый вариант, который, по мнению авторов, может еще больше подстегнуть продажи.

Этот вариант — новый формат рассрочки — еще в 2021 году предложила компания «Яндекс». Назвали сервис «Сплит», он позволяет покупателю разбить стоимость на четыре равных части, заплатить при получении товара одну четверть, а остальное равными долями будет списано с карты в течение двух недель. При этом продавец получит всю стоимость товара сразу.

На старте проекта «Яндекс» сообщал о скором подключении к «Сплиту» различных партнеров. Предполагалось, что сервис позволит им увеличить средний чек и повысить продажи.

Первым, кто подключился к «Сплиту» в области розничных продаж, стал МегаФон, заявили в октябре 2022 года в компании. По мнению директора по продажам МегаФона Давида Борзилова, суть «Сплита» согласуется с данными о продажах: «Шесть из десяти покупателей выбирают срок оплаты на четыре месяца»

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