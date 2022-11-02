Ортопед рассказал, как сидеть за компьютером без боли в спине

Врач-невролог и ортопед Артем Жуков объяснил, в каком положении нужно сидеть за компьютером, чтобы избежать вреда для спины.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург», эксперт подчеркнул, что компьютер следует расположить прямо напротив глаз пользователя. При этом руки во время работы необходимо разместить на поверхности стола.

Нахождение локтя в воздухе приводит к перенапряжению многих важных мышц. Это может оказать дополнительное негативное влияние на состояние спины и шеи.

По словам Артема Жукова, работа за компьютером в лежачем положении также не улучшит ситуацию. В такой позе оказывается давление на ось позвоночника, что также не способствует здоровью спины и может привести к нежелательным осложнениям.