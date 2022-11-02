Ортопед рассказал, как сидеть за компьютером без боли в спине

Ортопед рассказал, как сидеть за компьютером без боли в спине
Фото: Unsplash

Врач-невролог и ортопед Артем Жуков объяснил, в каком положении нужно сидеть за компьютером, чтобы избежать вреда для спины.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург», эксперт подчеркнул, что компьютер следует расположить прямо напротив глаз пользователя. При этом руки во время работы необходимо разместить на поверхности стола.

Нахождение локтя в воздухе приводит к перенапряжению многих важных мышц. Это может оказать дополнительное негативное влияние на состояние спины и шеи.

По словам Артема Жукова, работа за компьютером в лежачем положении также не улучшит ситуацию. В такой позе оказывается давление на ось позвоночника, что также не способствует здоровью спины и может привести к нежелательным осложнениям.

«Несмотря на то, что ноутбук – мобильный гаджет, пользоваться им нужно за столом», – подчеркнули в публикации.

врач здоровье спина


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге предварительно разрешили тратить материнский капитал на ...
Мошенники убедили 88-летнюю петербурженку отдать им более 1,5 млн рублей
Сенатор Нарусова: Собчак очень скоро будет в России
Ортопед рассказал, как сидеть за компьютером без боли в спине
В Петербурге создали нейросеть для диагностики болезни Паркинсона
С 3 по 6 ноября изменится график движения пригородные поездов на Северо-Западе
В отношении жителя Петербурга, похитившего ребенка, возбудили уголовное дело
Утром 8 ноября в Петербурге зазвучат сирены