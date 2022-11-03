В Петербурге мошенник увел у пенсионерки больше 1,2 млн рублей

Вечером 2 ноября в отделение полиции обратилась жительница Невского района Санкт-Петербурга. Получив с согласия потерпевшей доступом к ее личному кабинету, мошенник завладел почти 1,2 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.spb, в период с 27 октября по 2 ноября неизвестный мужчина убедил пенсионерку 1947 года рождения в том, что он – сотрудник центрального банка. По словам злоумышленника, неизвестный оформил на пострадавшую кредит.

Чтобы обезопасить свои счета, петербурженка предоставила мошеннику доступ к ее личному кабинету банка. Так лже-сотрудник банка завладел денежными средствами в размере 1 245 000 рублей.

Личность преступника устанавливается. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Ранее Gazeta.spb сообщала, что мошенники убедили 88-летнюю петербурженку, что ее дочь внучка попала в аварию, и таким образом завладели суммой почти в 1,5 млн рублей.