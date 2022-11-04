«Ждала ребенка, оказалось – рак»: супруга шефа Ивлева рассказала о курсах химиотерапии

Супруга шеф-повара Константина Ивлева рассказала о борьбе с раком. Оказалось, она победила его в 2017 году.

Жена шеф-повара Константина Ивлева рассказала о борьбе с онкологией. Оказалось, что в 2017 году женщина победила рак. Валерия приняла решение рассказать о болезни только сейчас.

Как сообщает Starhit, 30-летняя супруга шеф-повара Константина Ивлева раскрыла, что в 2017 году вела разгульный образ жизни и не следила за здоровьем, что закончилось для нее плачевно. Валерия пояснила, что заметила изменения в организме, думала, что забеременела. Она ждала ребенка, но оказалось, что это – рак. Супруге Ивлева пришлось пройти семь курсов химиотерапии.

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