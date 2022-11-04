В День народного единства в Петербурге выпал первый снег

В Петербурге первый снег выпал на День народного единства. Синоптик Колесов почти не ошибся в прогнозе.

В Петербурге горожане заметили первый снег в День народного единства, 4 ноября. Первые снежинки витали в воздухе, но таяли, не успев долететь до земли. Ранее синоптик Александр Колесов прогнозировал, что первый снег выпадет в выходные и почти не ошибся.

Природа одарила петербуржцев первым снегом на день раньше. Событие совпало с Днем народного единства. Жители Ленинградской области начали делиться кадрами в Сети еще вчера – в Мурино снежинки припорошили автомобили вечером 3 ноября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что синоптик Колесов рассказал, когда в Петербурге выпадет первый снег. В ближайшее время в городе будет дождливо. Прогнозы пока что предварительные, ситуация может перемениться. В восточной части Ленинградской области уже образовался снежный покров.