Россияне стали более сплоченными

Советник Маркелов отметил, что россияне стали более сплоченными. Причина во внешнем давлении и непростой политической ситуации.

Социальные опросы показали, что население России стало более сплоченным. Об этом в пятницу, 4 ноября, в День народного единства заявил политический советник Сергей Маркелов. Он пояснил, что четких критериев у явления нет, однако об этом стало известно косвенно, задав гражданам вопрос, поддерживают ли они те или иные идеи.

Как сообщает телеканал «360», Маркелов озвучил, что хороший уровень группового согласия — это примерно 60%. Когда цифра становится еще больше, появляется некая гарантия, что в этом обществе, в этой группе людей есть сплочение. Так принято в социологии. Специалист отметил, что в 2022 году особенно сблизило россиян давление извне и непростая политическая ситуация.