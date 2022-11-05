Переехавший в Испанию Панин не может продать недвижимость в Москве

Переехавший в Испанию Панин не может продать недвижимость в Москве
Фото: Baltphоto / Ольга Андросова

Уехавший из России Панин пожаловался на проблемы с недвижимостью. Никто не покупает его квартиру.

Российский актер, звезда фильма «Жмурки» Алексей Панин уехал из России давно. На данный момент артист проживает в Испании. Он собирается купить недвижимость для дочери, но для этого ему необходимо продать жилплощадь, оставшуюся в Москве. Оказалось, квартира актера не пользуется популярностью.

Как сообщает Starhit, Панин поделился, что обеспокоен судьбой старшей дочери. У артиста их две. По России скучала первая, однако быстро привыкла и нашла себе друзей и молодого человека. Отец подростка сетует, что хочет обеспечить наследницу жильем, но пока не получается. Квартиру в России никто не покупает.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что продюсер Андрей Разин заявил о перезапуске «Ласкового мая». Он подчеркнул, что в его владении по-прежнему находятся патенты на бренды «Юра Шатунов», «Андрей Разин» и «Ласковый май».

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Переехавший в Испанию Панин не может продать недвижимость в Москве
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