Продюсер Андрей Разин заявил о перезапуске «Ласкового мая»

Продюсер Андрей Разин рассказало намерении восстановить проект «Ласковый Май» в память о Юрии Шатунове, солисте группы, погибшем четыре месяца назад.

«Группа “Ласковый май” будет создана заново из молодых ребят. Персонально для них делаем свою страничку в социальных сетях, где вы сможете их увидеть и услышать», – объявил 59-летний продюсер в своих социальных сетях.

Андрей Разин также подчеркнул, что в его владении по-прежнему находятся патенты на бренды «Юра Шатунов», «Андрей Разин» и «Ласковый май».

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