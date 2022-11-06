Петербурженку убили и оставили гнить в квартире на Октябрьской набережной

Петербурженку убили и оставили гнить в квартире на Октябрьской набережной
Петербурженке нанесли 7 ножевых ранений. Фото: Pxhere

В Невском районе Петербурга обнаружен труп 51-летней местной жительницы. Она была заколота ножом.

Днем 5 ноября в службу 112 позвонила женщина, которая и нашла труп погибшей в квартире на Октябрьской набережной. К месту направили наряд полиции и следственно-оперативную группу.

Как стало известно Gazeta.SPb, правоохранители установили, что труп принадлежит 51-летней петербурженке с улицы Коллонтай. Она пролежала в квартире не один день, поскольку ее тело уже начало разлагаться. На ее груди обнаружили семь проникающих ножевых ранений.

Из квартиры изъяли отпечатки пальцев, окурки и восемь ножей. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. Все обстоятельства преступления выясняются, правоохранители проводят проверку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ссора соседей на Ольминского закончилась стрельбой.

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Петербурженку убили и оставили гнить в квартире на Октябрьской набережной