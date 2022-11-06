В Сестрорецке 85-летний пенсионер лишился 2 млн рублей после разговора по телефону

Пожилой житель Сестрорецка стал жертвой мошенников, попавшись на удочку про попавшего в ДТП родственника.

Как стало известно Gazeta.SPb, мошенникам удалось обмануть 85-летнего пенсионера, проживающего на Дубковском шоссе. Он пришел в отдел полиции и заявил, что лишился 2 млн рублей после того, как ему позвонил телефонный мошенник.

Голос с конца провода убедил пенсионера в том, что его дочь устроила ДТП, и для решения вопроса нужно передать 2 млн 40 тысяч рублей. Пожилой петербуржец поверил и передал сумму курьеру, но не смог запомнить, как он выглядел.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербурженку убили и оставили гнить в квартире на Октябрьской набережной. Она пролежала в квартире не один день, поскольку ее тело уже начало разлагаться. На ее груди обнаружили семь проникающих ножевых ранений.