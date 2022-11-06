СК возбудил третье дело после пожара в ночном клубе в Костроме

Ночной клуб "Полигон" в Костроме сгорел в ночь на 5 ноября. Фото: кадр из видео СК РФ

Ночной клуб "Полигон" в Костроме сгорел в ночь на 5 ноября. Фото: кадр из видео СК РФ

Расследование пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме привело к третьему уголовному делу — по статье о халатности, повлекшей смерть более чем двух лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Как считает следствие, ответственные должностные лица длительное время не проводили и не планировали проводить проверки в здании ночного клуба «Полигон». По версии СК, они не обеспечили основную задачу пожарной охраны на объекте, что привело к гибели 13 человек и госпитализации еще шести. Об этом сообщает следственное управление СК России по Костромской области.

В Кострому для помощи в расследовании прибыли сотрудники главного управления криминалистики и судебно-экспертного центра СК России. Назначены экспертизы, изучаются изъятые видеозаписи.

Предыдущие два дела возбуждены по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании небезопасных услуг. По подозрению в первом задержали 23-летнего мужчину. По данным СК, он использовал пиротехнику в клубе, что могло спровоцировать пожар. Статью о небезопасных услугах вменяют директору фирмы «Император», которая занималась организацией работы «Полигона». Она тоже задержана.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Костроме пожар в кафе унес жизни 13 человек.