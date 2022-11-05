В Костроме пожар в кафе унес жизни 13 человек

В Костроме пожар в клубе привел к гибели 13 человек. Еще пятеро пострадали.

В кафе-клубе в Костроме произошел крупный пожар, унесший жизни 13 человек. Спасатели завершили обследование всех помещений. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем телеграм-канале.

По его словам, были эвакуированы 15 жителей соседнего дома. Для обогрева их разместили в пассажирских автобусах. Известно, жертвами пожара стали 13 человек. Еще пятеро человек госпитализированы. Возгорание распространилось на площади 3,5 тысяч квадратных метров. Владельцем сгоревшего «Полигона» является облдепутат от Единой России Ихтияр Илдыр оглы Мирзоев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Металлострое взяли пробы воздуха после длительного пожара на складе. По информации пресс-службы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», специалисты Роспотребнадзора и Центра организовали повторные исследования воздуха из-за инцидента.