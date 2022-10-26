В Металлострое взяли пробы воздуха после длительного пожара на складе

В Металлострое взяли пробы воздуха после длительного пожара на складе
Фото: unsplash

В Металлострое проведут исследование атмосферного воздуха на предмет загрязнений после пожара на складе.

По информации пресс-службы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», специалисты Роспотребнадзора и Центра организовали повторные исследования воздуха из-за пожара в Металлострое.

Напомним, что возгорание произошло вечером 25 октября, однако склад на Северном проезде горит и тлеет до сих пор. Отобранные пробы воздуха специалисты незамедлительно отправили в лабораторию для исследования.

Воздух проверят на содержание приоритетных загрязняющих веществ в ближайшей жилой застройке. Результаты опубликуют дополнительно. Ситуацию продолжает контролировать Роспотребнадзор.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что прокуратура Петербурга проведет проверку после крупного пожара на складе в поселке Металлострой.

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