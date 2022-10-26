Прокуратура Петербурга проведет проверку после крупного пожара на складе в поселке Металлострой

Вечером 25 октября в Металлострое загорелись стройматериалы на складе — пожар тушили почти часа. По факту возгорания Прокуратура Колпинского района проводит проверку.

По данным пресс-службы прокуратуры Петербурга, 25 октября в 20:48 в поселке Металлострой произошел крупный пожар. По факту возгорания складских помещений прокуратура Колпинского района организовала проверку.

Предварительно, в здании загорелись строительные материалы на площади 12 тысяч кв. метров. В пресс-службе Петербургского МЧС отмечалось, что к ликвидации пожара привлекались 27 единиц техники и 123 человека личного состава. Сам пожар тушили почти 4 часа — локализовали возгорание к 00:39, однако и в 6 утра все еще продолжались работы по проливке пожара.

В настоящее время местная прокуратура проведет проверку, в ходе которой организует пожарно-техническую экспертизу для установления причин возгорания. Кроме того, специалисты оценят соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. При наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что из детского сада на Пионерстроя эвакуировали более 100 человек после возгорания в подвале.