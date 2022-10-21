Из детского сада на Пионерстроя эвакуировали более 100 человек после возгорания в подвале

Из детского сада на Пионерстроя эвакуировали более 100 человек после возгорания в подвале. Фото: "Яндекс.Карты"

Из детского сада на Пионерстроя эвакуировали более 100 человек после возгорания в подвале. Фото: "Яндекс.Карты"

В пятницу утром произошел пожар в одном из детских садов. Проводилась эвакуация.

Около 08:15 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Пионерстроя, 18, корпус 3. Выяснилось, что возгорание произошло на территории здания детского сада.

Специалисты оперативно выехали на место. Огонь заметили в двухэтажном здании Детского сада № 30. Оказалось, что в подвальном помещении загорелся кабель длинной 2 погонных метра.

В общей сложности было эвакуировано 111 человек. Пожар ликвидировали в 09:05. На месте работали 5 единиц техники от МЧС и 23 человека личного состава.

В настоящий момент сведения о пострадавших не поступали. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты узнали о пожаре в Невском районе, который удалось потушить до приезда спасателей. Оказалось, что в одном из кабинетов школы загорелся внешний накопитель.