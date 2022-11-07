Очевидцы: Ксения Собчак снова в России

Очевидцы: Ксения Собчак снова в России
Фото: Мойка78/Валентин Егошин

Блогер Ксения Собчак в минувшее воскресенье, 6 ноября, пересекла границу в Псковской области и вернулась в Россию. Об этом сообщили очевидцы.

«Она пересекла границу через пункт пропуска «Бурачки» на границе с Латвией», – сказал один из очевидцев в интервью РИА Новости, добавив, что Ксению Собчак сопровождал ее супруг – Константин Богомолов.

В агентстве также напомнили, что журналистку 25 октября увидели пересекающей пункт пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы. Тогда же по решению Тверского суда Москвы ее коммерческий директор Кирилл Суханов и бывший главный редактор «Tatler» Ариан Романовский оказались в СИЗО. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, по словам сенатора Людмилы Нарусовой ее дочь дошла в скором времени вернуться в Россию. Также мать блогера подтвердила информацию о наличии у Ксении Собчак гражданства Израиля.

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