Сенатор Нарусова: Собчак очень скоро будет в России

Сенатор Людмила Нарусова сообщила о скором возвращении своей дочери Ксении Собчак в Россию.

«Будет, очень скоро», – заявила сенатор, отвечая на вопрос агентства РИА Новости.

Кроме того, она подтвердила, что у Ксении Собчак есть гражданство Израиля. По ее словам, данная информация не является фейком. Собеседник агентства также подчеркнула, что конституция Российской Федерации разрешает иметь двойное гражданство.

РИА Новости также напомнило, что Ксению Собчак 25 октября заметили при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы. В тот же день Тверской суд Москвы заключил в СИЗО ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главного редактора «Tatler» Ариана Романовского. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

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