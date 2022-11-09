В Петербурге задержали тандем профессиональных угонщиков

В Петербурге задержали тандем профессиональных угонщиков
Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Петербургский угрозыск взял подозреваемых в профессиональном угоне авто. Они могут иметь отношение к пяти эпизодам.

В Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали тандем профессиональных угонщиков. Подозреваемые специализировались исключительно на корейских внедорожниках. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МВД России по Северной столице и Ленинградской области.

Оказалось, что двое подозреваемых 38 и 44 лет ранее уже были судимы. В ходе обысков у них обнаружили устройство подавления GSM-сигналов, телефоны, специальное оборудование для доступа к угнанным автомобилям. По версии следствия, угнанные машины продавали на запчасти. Задержанные могут быть причастны к пяти эпизодам, произошедшим в Ленобласти в 2022 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Московском районе горе-угонщик мотоцикла попал под автомобиль. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленника поместили в ИВС.

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