Стало известно, какие вакансии самые высокооплачиваемые в Петербурге

Стало известно, какие вакансии самые высокооплачиваемые в Петербурге
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

В Петербурге по ряду вакансий предлагают высокие зарплаты. Стало известно, по каким.

В Петербурге не прекращаются поиски специалистов высокого уровня. Это касается различных сфер деятельности. Работодатели предлагают за работу зарплаты разного уровня. Рассказываем, какие предложения стали самыми высокооплачиваемыми в ноябре в Северной столице. Об этом стало известно из исследования аналитиков SuperJob.

В топе ноябрьских предложений – вакансии в сфере ритейла и оптовых продаж, строительства и производства, финансов, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранения и IT. Также в Петербурге интересуются архитекторами проектов и врачи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, кому в Петербурге готовы платить до 440 тысяч рублей. Это не единственное высокооплачиваемое предложение. Об этом узнали аналитики сервиса SuperJob.

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