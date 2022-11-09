Путина предостерегли о вероятном покушении на саммите G20

Политолог выразил предположение, какие опасности могут ждать президента Путина на грядущем саммите G20, который состоится в Индонезии. Есть версия.

Президента России Владимира Путина предупредили о возможных покушениях на него во время саммита G20. Политолог Сергей Марков сообщил о возможных сценариях в ходе мероприятия, которое состоится в Индонезии. Специалист считает, что высока вероятность терактов и покушений.

Как сообщает «Ямал 1», по словам Маркова, причина в том, что, по его мнению, Путина очень сильно демонизировали, сделал виновником кризиса. Кроме того, его представляют так называемым “замковым камнем” современной российской государственности, что совершенно верно. Марков отметил что покушение могут совершить спецслужбы США и Великобритании. Если это произойдет, Запад может начать давить на премьера Мишустина, который может стать главой государства.