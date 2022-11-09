«Тяжело работать»: Незлобин прокомментировал уход Харламова из Comedy Club

«Тяжело работать»: Незлобин прокомментировал уход Харламова из Comedy Club
Фото: скриншот "Камеди Клаб Премьера Гарик Харламов Демис Карибидис Кастинг на «Евровидение»"

Режиссер Незлобин отреагировал на уход Харламова из Comedy Club. Он считает, что это – шутка.

Недавно комик Гарик Харламов сделал неожиданное для поклонников заявление о своем уходе из телешоу Comedy Club на телеканале НТВ. Фанатам он сообщил, что нужно уступать дорогу молодым, поэтому его место займет Андрей Бебуришвили. Теперь он вместе с Павлом Волей будет вести шоу.

Стендап-комик и режиссер Александр Незлобин прокомментировал данную ситуацию. По его мнению, Харламову тяжело дается работа, если это не игра в приставку. Звезде сложно куда-то ехать и рано вставать. Незлобин считает, что его уход из программы – шутка. Об этом режиссер сообщил в интервью «Собеседнику».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Харламов прокомментировал уход из Comedy Club. Вместе с Павлом Волей шоу теперь ведет Андрей Бебуришвили. Зрители думали, что замена –в ременная. Но Харламов покинул телепроект.

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