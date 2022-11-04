«Наконец-то спать»: Харламов прокомментировал уход из Comedy Club

Харламов подтвердил информацию о своем уходе из телешоу Comedy Club. Зрители новостью опечалены.

Накануне стало известно, что Гарик Харламов планирует покинуть комедийное телешоу Comedy Club. Тогда многие восприняли новость как шутку, однако оказалось, что это действительно так. Вместе с Павлом Волей шоу теперь ведет Андрей Бебуришвили. Зрители думали, что замена –в ременная. Но Харламов покинул телепроект.

Как сообщает Starhit, Харламов ушел, сказав, что сможет «наконец-то спать». Он отметил, что нужно было уступить «дорогу молодым». Зрителей новость огорчила, они поделились, что Харламова никем нельзя заменить.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Гарик Харламов показал, какой сюрприз сделал для дочери. Юморист Гарик Харламов поделился видео в социальных сетях, где дочка рассказала папе, что очень хочет дракона в онлайн-игре «Роблокс».