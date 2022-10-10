Гарик Харламов показал, какой сюрприз сделал для дочери

Гарик Харламов показал, какой сюрприз сделал для дочери
Фото: скриншот "Камеди Клаб Премьера Гарик Харламов Демис Карибидис Кастинг на «Евровидение»"

Юморист Гарик Харламов поделился видео в социальных сетях, где дочка рассказала папе, что очень хочет дракона в онлайн-игре «Роблокс».

Харламов исполнил мечту дочери и купил ей виртуального дракона. Добавив, что «было бы прекрасно, если бы единственной проблемой в мире было бы отсутствие дракона в «Роблоксе».

Подписчики отреагировали на публикацию и отметили, как повезло восьмилетней Насте с папой. Многие написали, что девочка очень похожа на свою маму – актрису Кристину Асмус.

Напомним, что восьмилетняя Настя – дочь Гарика Харламова от отношений с актрисой Кристиной Асмус.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в сети появились тревожные новости о состоянии Эдиты Пьехи.

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