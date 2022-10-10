В сети появились тревожные новости о состоянии Эдиты Пьехи

В сети появились тревожные новости о состоянии Эдиты Пьехи
Фото: кадр из программы "Сегодня вечером"

Музыкальная исполнительница Певица Эдита Пьеха на протяжении нескольких лет живет «затворницей в деревне».

Пьеха общается только с сиделкой, а с родными и близкими встречается крайне редко. Заслуженная исполнительница говорит, что она ощущает себя невероятно счастливой, даже если кто-то из близких просто звонит ей, чтобы узнать о ее самочувствии и делах, пишет PROZVEZD.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что руководитель «Ленкома» Марк Захаров выгнал Ирину Алферову из театра за опоздание на спектакль.

здоровье эдита пьеха


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Акции «Газпрома» в ходе биржевых торгов рухнули почти на 21%
Гарик Харламов показал, какой сюрприз сделал для дочери
Около 1500 петербуржцев подали заявки на оформление парковочных разрешений
Ученые заявили о новых доказательствах возможной жизни на спутнике Сатурна
Петербург привели в порядок после сильного ветра
В рамках российского экологического форума рассказали о работе регоператоров
В Дании остров находящийся вблизи «Северного потока» остался без ...
«Одноклассники» запустили интерактивный квиз к юбилею Марины Цветаевой