В сети появились тревожные новости о состоянии Эдиты Пьехи

Музыкальная исполнительница Певица Эдита Пьеха на протяжении нескольких лет живет «затворницей в деревне».
Пьеха общается только с сиделкой, а с родными и близкими встречается крайне редко. Заслуженная исполнительница говорит, что она ощущает себя невероятно счастливой, даже если кто-то из близких просто звонит ей, чтобы узнать о ее самочувствии и делах, пишет PROZVEZD.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что руководитель «Ленкома» Марк Захаров выгнал Ирину Алферову из театра за опоздание на спектакль.