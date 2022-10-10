Руководитель «Ленкома» выгнал Ирину Алферову из театра за опоздание

Руководитель &#171;Ленкома&#187; выгнал Ирину Алферову из театра за опоздание
Фото: скриншот YouTube "Ирина Алферова"

Руководитель «Ленкома» Марк Захаров выгнал Ирину Алферову из театра за опоздание на спектакль.

Режиссер театра Марк Захаров был возмущен тем, что Алферова вместе со своим бывшим мужем Абдуловым приехали на спектакль за пол часа до его начала, передает 7Дней.

После произошедшего актриса была отчитана руководителем театра и лишена дальнейшей возможности играть в «Ленкоме». При этом Захаров отметил, что она прекрасно смотрится на экране — «Вас будут снимать в кино. В Москве есть театр киноактера — вот туда и идите».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что блогер Дава похвастался ролью в сериале Сарика Андреасяна.

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