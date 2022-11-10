Зимой тарифы на газ могут вырасти на 8,5%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 декабря увеличить регулируемые цены на газ для всех граждан страны на 8,5%. Это следует из документов, опубликованных опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В сентябре Министерство экономического развития объявило перенос индексации коммунальных тарифов с июля 2023 года на декабрь 2022. При этом следующая индексация состоится только 1 июля 2024 года – до этой даты тарифы на газ не изменятся.

Как отметили в ТАСС ссылкой на пресс-службу ФАС, индексация не станет причиной снижения спроса на газ. При этом поставок для внутренних потребителей вырастут с учетом реализации программы газификации.

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