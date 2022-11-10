Петербуржцы ограничивают свои траты в магазинах

Оборот розничных магазинов в Санкт-Петербурге в сентябре 2022 года уменьшился на 17,9%, если сравнивать с прошлогодним показателем. Об этом говорится в отчете Петростата о социально-экономическом положении Санкт-Петербурга в январе–сентябре 2022 года.

Согласно опубликованным данным, в период с января по август 2022 года оборот розничных магазинов составил 1,45 трлн рублей – на 9,7% меньше, чем было в 2021 года. Статистика за сентябрь показала еще большее падение – 157,6 млрд рублей (-17,9%).

В то же время, в первый осенний месяц 2022 года жители Северной столицы чаще покупали продукты питания, о чем свидетельствует рост продаж до 58,6 млрд рублей (+3,7%). С другой стороны, покупать непродовольственные товары петербуржцы стали ощутимо реже: их оборот упал до 99 млрд рублей (-27,4%).

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге и Ленобласти упал до допандемийного уровня спрос на загородные дома.