В Петербурге и Ленобласти упал до допандемийного уровня спрос на загородные дома

Петербуржцы стали реже покупать загородные дома. Россияне столкнулись с неопределенностью.

В Петербурге и Ленинградской области ощутимо снизился спрос на загородную недвижимость. За минувшие два года на фоне пандемии горожане активно скупали загородные дома, чтобы спрятаться от вируса. Но в 2022 году показатели вернулись к доковидным показателям.

Как сообщает «Деловой Петербург», горожане столкнулись с неопределенностью, поэтому покупка недвижимости стала более сложным вопросом. Петербуржцы стали больше времени уделять решению личных проблем. Также сказывается высокая стоимость вариантов и их скудный выбор.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что спрос на покупку долей в петербургских квартирах вырос на 21%. Особой популярностью данный вид недвижимости пользуется у приезжих. Об этом стало известно благодаря анализу.