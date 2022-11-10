Перфоманс или жизненная необходимость: над каналом Грибоедова развесили белье

Необычное зрелище могли пронаблюдать жители Санкт-Петербурга утром 10 ноября. Неизвестные растянули веревку через канал Грибоедова, повесив на нее различные предметы одежды.

Своими впечатлениями петербуржцы начали активно делиться в социальных сетях. Отдельные граждане предположили, что носки, брюки и другая одежда, развешенная между 50 и 59 домами – следствие жизненной необходимости. По мнению других всё это является хитрым перфомансом со скрытым смыслом.

Часть пользователей приняла бельевую веревку за обычную шалость. Точные причины и «авторство» произошедшего пока еще неизвестны.

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