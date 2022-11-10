Турецкая одежда от Koton заняла место товаров от Marks & SPENCER в ТРК Петербурга

В торгово-развлекательном комплексе «Лето», расположенном в Санкт-Петербурге, на месте британского бренда Marks & Spencer, ушедшего с российского рынка, открылся турецкий магазин одежды Koton.

Как сообщает АБН, сейчас компании рассматривают возможность расположить торговые точки других турецких магазинов на освободившихся пространствах. Об этом рассказал генеральный директор торгового комплекса «Лето» Андрей Должиков.

По мнению аналитиков, именно компании из Турции с наибольшей вероятностью займут пустующие места на рынках России.

Предполагается рост уже знакомых россиянам брендов, а именно: Koton, LC Waikiki, Collins и DeFacto. В Числе кандидатов на экспансию также значатся Ipekyol, Twist и Machka, относящиеся к более высокому ценовому сегменту.

Ранее Gezta.spb сообщала, что в Россию вернется косметика от Lancome и Yves Saint Laurent.