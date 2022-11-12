Пышная юбка или шлейф: жена рэпера Джигана готовится снова выйти замуж

Джиган и Самойлова проведут свадьбу спустя 10 лет брака. Причина в том, что раньше пара не могла себе позволить торжество.

Жена рэпера Джигана и модель Оксана Самойлова уже зимой планирует свадьбу. Дело в том, что когда они с музыкантом поженились, праздник не был пышным – бракосочетание состоялось без торжества, поэтому в годовщину супруги решили с размахом наверстать упущенное.

У себя в социальных сетях модель делится с поклонниками этапами подготовки. Зал для праздника уже готов, теперь очередь наряда. Самойлова показалась в одном из свадебных салонов. Финансового лимита у «невесты» нет, поэтому она рассматривает только модели, стоимостью от полумиллиона рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что модель Решетова заявила, что жалеет о пластике. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати у себя в социальных сетях высказала, что планирует вернуться к своей натуральной красоте.