Россиянам рассказали, как оплачивается больничный по уходу за ребенком

Россиянам сообщили, как брать больничный по уходу за ребенком. Необходимо его оформить.

В Минтруде россиянам рассказали, как оплачивается больничный по уходу за ребенком. Если несовершеннолетний член семьи заболел и за ним требуется уход, один из родителей должен оформить больничный по уходу за ребенком. Сделать это можно в электронном виде, все уведомления по нему будут приходить в «Госуслуги».

Так, уход за ребенком младше семи лет оплачивается в размере 100% от среднего заработка за весь период болезни. В средний заработок входят все виды выплат и вознаграждений сотрудника, на которые начисляли страховые взносы в ФСС. Его определяют за два прошедших года. За год граждане имеют право брать до 60 дней больничного по всем случаям ухода за больным ребенком и до 90 дней, если заболевание включено в перечень Минздрава.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что американские хирурги удалили больному гигантскую опухоль мозга, проросшую до ноздрей. Теперь мужчина ходит с протезом части черепа.