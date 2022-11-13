Пенсионерка из Приморского района перевела на «безопасный счет» мошенников 7,6 млн рублей

Пожилая петербурженка лишилась огромной суммы, поверив обманщикам. Возбуждено уголовное дело.

В субботу, 12 ноября, в полицию Приморского района Петербурга поступило сообщение от 75-летней пенсионерки, заявившей, что она стала жертвой мошенников. Женщина рассказала правоохранителям, что в период с 27 октября по 11 ноября ей звонил неизвестный, представлявшийся сотрудником банка. Информацией об этом поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице и Ленинградской области.

Злоумышленник убедил старушку в том, что ее деньги собираются похитить и их нужно перевести на якобы безопасный счет. Женщина поверила и перевела мошеннику 7 657 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Тихвине пенсионерка передала лжеследователю 400 тысяч рублей: подозреваемый задержан.